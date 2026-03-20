Россиян предупредили, что использование устаревших паролей может представлять серьезную угрозу для личных данных

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, подчеркнул, что современный подход к кибербезопасности изменился. Он указал, что если пользователь применяет сложный и уникальный пароль, а также двухфакторную аутентификацию, частота его смены не имеет большого значения. Средний срок использования пароля может составлять от 6 до восьми месяцев, но при соблюдении всех правил безопасности он может быть увеличен.

Основной риск связан не с возрастом пароля, а с его повторным использованием на разных платформах. В случае утечки данных на одной из платформ злоумышленники могут получить доступ сразу к нескольким аккаунтам. После этого используются методы социальной инженерии, когда мошенники пытаются получить дополнительные коды подтверждения.

Кузьменко подчеркнул важность использования двухфакторной аутентификации, которая включает не только СМС-коды, но и приложения-аутентификаторы, push-уведомления и биометрические данные. Сервисы, где такая защита отсутствует, представляют наибольшую уязвимость.