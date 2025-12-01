Россиян, которые пользуются VPN, напугали полным отключением интернета

Россияне, которые используют VPN, могут остаться без интернета. Такую информацию начали распространять утром 1 декабря Telegram-каналы со ссылкой на неназванных экспертов.

По их информации, провайдеры усилили блокировки и начали ограничивать работу популярных протоколов, включая L2TP, VLESS и SOCKS5.

Из-за резкого обрыва VPN у некоторых пользователей сбивается DNS, после чего интернет полностью пропадает.

Смена DNS помогает временно, но сбои повторяются при следующей блокировке, указывают специалисты.

VPN (Virtual Private Network) — технология, позволяющая создать защищенное соединение между устройством пользователя и сервером.

С помощью VPN-сервисов пользователи могут скрыть свой IP-адрес и открывать страницы, доступ к которым ограничен по той или причине.

Весной 2023 года россиян пугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов.