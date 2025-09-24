Россия стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом

Кириенко: Россия вошла в тройку стран мира с полным цифровым суверенитетом

Россия вошла в число трех стран мира, обладающих полноценным цифровым суверенитетом, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пленарном заседании РИФ-2025, сообщил «Интерфакс».

Кириенко отметил, что благодаря цифровому суверенитету государство способно обеспечить себя независимыми интернет-сервисами и инфраструктурой, что позволяет работать даже при внешнем отключении от мировой глобальной Сети.

«Полностью всем спектром этого цифрового суверенитета обладают только Соединенные Штаты, Китай и не так давно Россия», — отметил Кириенко.

В качестве примера он привел «Яндекс», который ранее был юридически голландской компанией, а теперь — российский по форме собственности.

Кириенко подчеркнул, что в настоящее время все ключевые платформы, формирующие независимую цифровую экосистему в стране, — это российские юридические лица.

Ранее стало известно о планах создать в России аналог американской системы Starlink. Украинские военные активно применяют терминалы Starlink, которые им поставляют западные союзники.