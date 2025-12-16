Россия предложила Китаю сотрудничество в сфере борьбы с дипфейками

Угроза дипфейков растет с каждым годом, и Россия и Китай могли бы сотрудничать в борьбе с ними. Об этом заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент Global Fact-Checking Network (GFCN) Владимир Табак на форуме средств массовой информации в Пекине.

«Мы очень рады, что представители Китайской Народной Республики три года подряд участвуют в форуме „Диалог о фейках“», — подчеркнул он.

В России работает система распознавания сгенерированного контента «Зефир». Если в прошлом году в российском информационном поле зафиксировали меньше 100 дипфейков, то в этом — уже более 750. За основу берут высказывания губернаторов, министров и даже самого президента, а цель злоумышленников — посеять панику и подорвать доверие к органам власти.

Форум организован информагентствами ТАСС и Xinhua. В нем участвуют руководители 30 российских СМИ и региональных медиаорганизаций.