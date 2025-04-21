Роспотребнадзор подтвердил безопасность новых отечественных белых масел

Роспотребнадзор завершил проверку белых масел компании «Газпромнефть — смазочные материалы», произведенных на базе собственной технологии. Экспертиза, проведенная в Центре гигиены и эпидемиологии Москвы, показала: продукция безопасна для человека и может использоваться в наиболее требовательных отраслях — от пищевой и медицинской до парфюмерной и фармацевтической.

Тестирование включало в себя всестороннюю лабораторную диагностику и инструментальные методы оценки. Участие в проверке принимали врачи, специализирующиеся на токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертизах. По итогам анализов установлено полное отсутствие токсичных элементов, а также доказана гипоаллергенность масел и их нейтральность при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Производство белых масел осуществляется на площадке в Омске с применением отечественного сырья. Разработка технологии очистки — собственное решение ООО «Газпромнефть-СМ». Ранее продукт уже был сертифицирован по ГОСТ и включен в Евразийский реестр пищевых смазочных материалов.

Как отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец, безопасность и качество продукции — в числе приоритетов бренда:

«Наша технология производства белых масел предусматривает несколько ступеней глубочайшей очистки и строжайший контроль на всех этапах. Мы осознаем уровень ответственности перед потребителями, ведь такие смазочные материалы применяются в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, обработке медицинских приборов и создании вакцин для животных, как защитное средство для хранения и транспортировки фруктов, овощей, замороженных полуфабрикатов».

Компания рассчитывает выйти на долю в 30% от российского рынка белых масел к концу 2025 года, укрепляя позиции национального производителя и снижая зависимость отрасли от зарубежной продукции.