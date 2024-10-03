«Роснефть» открыла новое хранилище керна в Томске

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»

Научный институт «Роснефти» открыл новое хранилище керна. Оно увеличит объем хранимого материала на 25%. Это уже второе подобное помещение в «ТомскНИПИнефти».

«Мы постоянно расширяем свою материальную базу. Не так давно мы ввели новое тринадцатиэтажное функциональное здание, в котором находится помимо 100 офисных помещений еще два этажа лабораторий и новое региональное кернохранилище», — рассказал генеральный директор АО «ТомскНИПИнефть» Максим Пушкарев.

Кернохранилище похоже на огромную библиотеку. В «ТомскНИПИнефть» на стеллажах хранится керн из нескольких тысяч скважин — если взвесить все эти образцы, то их общая масса превысит две тысячи тонн.

«При исследовании кернового материала специалисты могут получить много полезной информации о строении земной коры, об условиях формирования, об изменении климата, происходящего в тот или иной период», — отметила руководитель группы хранения керна Янина Рощина.

Интересно

Керн — образец горной породы цилиндрической формы, отобранный из недр Земли. Он позволяет получить достоверную информацию о составе и характеристиках природных коллекторов, а также о свойствах нефти и газа. Керн несет в себе информацию о геологических процессах, происходивших на Земле миллионы и миллиарды лет назад.
пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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Для изучения образцов томские ученые разработали и изготовили уникальный прибор — микротомограф, который создает цифровое изображение керна. Он позволяет заглянуть вглубь горной породы, чтобы исследовать все ее поровое пространство и микротрещины, создать цифровой двойник и смоделировать в нем течение флюидов.

«Высокое разрешение около трех микрометров позволяет изучать пористость горной породы, микротрещиноватость, а также проводить фильтрационные эксперименты в горных породах», — рассказал заведующий лабораторией седиментологии Сергей Максиков.

Такое детальное изучение позволяет существенно увеличить достоверность исследований емкостных и фильтрационных свойств керна, то есть повысить точность определения их нефтенасыщенности.

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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Сегодня километраж керна в томских хранилищах превышает 150 тысяч метров. Для примера — это длина восьми крымских мостов или расстояние от Москвы до Твери. А всего хранилища рассчитаны на 266 погонных километров породы. Ввод новых площадей позволит обеспечить хранение добываемого керна в ближайшие 10 лет.

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