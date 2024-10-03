«Роснефть» открыла новое хранилище керна в Томске
Научный институт «Роснефти» открыл новое хранилище керна. Оно увеличит объем хранимого материала на 25%. Это уже второе подобное помещение в «ТомскНИПИнефти».
«Мы постоянно расширяем свою материальную базу. Не так давно мы ввели новое тринадцатиэтажное функциональное здание, в котором находится помимо 100 офисных помещений еще два этажа лабораторий и новое региональное кернохранилище», — рассказал генеральный директор АО «ТомскНИПИнефть» Максим Пушкарев.
Кернохранилище похоже на огромную библиотеку. В «ТомскНИПИнефть» на стеллажах хранится керн из нескольких тысяч скважин — если взвесить все эти образцы, то их общая масса превысит две тысячи тонн.
«При исследовании кернового материала специалисты могут получить много полезной информации о строении земной коры, об условиях формирования, об изменении климата, происходящего в тот или иной период», — отметила руководитель группы хранения керна Янина Рощина.
Интересно
Для изучения образцов томские ученые разработали и изготовили уникальный прибор — микротомограф, который создает цифровое изображение керна. Он позволяет заглянуть вглубь горной породы, чтобы исследовать все ее поровое пространство и микротрещины, создать цифровой двойник и смоделировать в нем течение флюидов.
«Высокое разрешение около трех микрометров позволяет изучать пористость горной породы, микротрещиноватость, а также проводить фильтрационные эксперименты в горных породах», — рассказал заведующий лабораторией седиментологии Сергей Максиков.
Такое детальное изучение позволяет существенно увеличить достоверность исследований емкостных и фильтрационных свойств керна, то есть повысить точность определения их нефтенасыщенности.
Сегодня километраж керна в томских хранилищах превышает 150 тысяч метров. Для примера — это длина восьми крымских мостов или расстояние от Москвы до Твери. А всего хранилища рассчитаны на 266 погонных километров породы. Ввод новых площадей позволит обеспечить хранение добываемого керна в ближайшие 10 лет.