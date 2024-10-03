«Роснефть» открыла новое хранилище керна в Томске

Научный институт «Роснефти» открыл новое хранилище керна. Оно увеличит объем хранимого материала на 25%. Это уже второе подобное помещение в «ТомскНИПИнефти».

«Мы постоянно расширяем свою материальную базу. Не так давно мы ввели новое тринадцатиэтажное функциональное здание, в котором находится помимо 100 офисных помещений еще два этажа лабораторий и новое региональное кернохранилище», — рассказал генеральный директор АО «ТомскНИПИнефть» Максим Пушкарев.

Кернохранилище похоже на огромную библиотеку. В «ТомскНИПИнефть» на стеллажах хранится керн из нескольких тысяч скважин — если взвесить все эти образцы, то их общая масса превысит две тысячи тонн.

«При исследовании кернового материала специалисты могут получить много полезной информации о строении земной коры, об условиях формирования, об изменении климата, происходящего в тот или иной период», — отметила руководитель группы хранения керна Янина Рощина.