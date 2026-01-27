Роскосмос определил сроки запуска «Ангары-А5B» с водородным блоком

Первый запуск обновленной ракеты-носителя повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком «Ангара-А5В» запланировали на 2030–2031 годы. Об этом со ссылкой на презентацию заместителя генерального директора Роскосмоса по ракетным строениям Дмитрия Баранова сообщило РИА «Новости» .

Представитель госкорпорации в ходе своего выступления уточнил, что в обозначенные сроки начнутся летные испытания обновленной ракеты-носителя. Запуски пройдут на космодроме Восточный.

Особенностью новой ракеты станет кислородно-водородный разгонный блок с двигателем

РД0146. Во время полета он способен включаться до пяти раз.

О разработке кислородно-разгонного блока для ракеты «Ангара-А5B» в апреле 2024 года рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. Он пояснил, что после окончания работы над документами начнется производство составных частей.