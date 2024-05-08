Роскосмос начал разрабатывать ядерную установку для станции на Луне | 360°

08 мая 2024, 11:51
Роскосмос начал разрабатывать ядерную установку для станции на Луне
Борисов: началась разработка ядерной установки для лунной станции
Специалисты начали работу над ядерной энергетической установкой для российско-китайского проекта станции на Луне. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Его слова привело РИА «Новости».
Россия планирует создать компактный, долговечный источник ядерной энергии. Это связано с тем, что ночь на Луне длится 14 земных суток, а солнечные батареи разряжаются быстрее, поэтому их энергии не хватит для обеспечения приборов электроэнергией.
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По словам Борисова, ядерную установку могут доставить на спутник Земли в период с 2033 по 2035 годы. Саму научную станцию на Луне развернут в два этапа с 2025 по 2035 годы.
Станция будет состоять из нескольких модулей. В будущем на ней смогут находиться ученые. Они проведут ряд фундаментальных экспериментов.
Ранее и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия потратит на создание ракеты для полетов к Луне порядка 600 миллиардов рублей.
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