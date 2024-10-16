Российские атомщики предложили Белоруссии научить обращаться с радиоактивными отходами

Росатом готов поделиться с Белоруссией компетенциями, как обращаться с радиоактивными отходами. Об этом рассказал член Общественного совета госкорпорации Олег Муратов.

«Госкорпорация „Росатом“ хочет поделиться своим опытом с белорусской стороной и будет также плодотворно сотрудничать в этой отрасли, как и при создании атомной станции», — заявил он.

По его словам, Белоруссия одной из первых в мире задумалась над созданием пунктов переработки ядерных отходов.

Директор топливной компании ТВЭЛ Эдуард Никитин отметил, что Росатом и правительство Белоруссии уже сотрудничают по созданию пунктов захоронения радиоактивных отходов и обмениваются оценками безопасности Белорусской АЭС.

«Я очень рад, что у нас идет сотрудничество с привлечением всех вовлеченных сторон, и регуляторов с двух сторон, и операторов, и научных организаций. Это значит, что мы максимально оперативно обмениваемся опытом», — подчеркнул он.

Никитин добавил, что стороны достигли эффективного и открытого контакта и поняли, как справляться с возникающими трудностями. Компания уже оценивает необходимые объемы отходов, которые пойдут на захоронение.

Белорусская АЭС в Гродненской области начала работу в ноябре 2020 года. В прошлом году на ней запустили второй энергоблок.