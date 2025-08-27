Роботов Еву и Валли нашли на производстве в Коврове

Несколько видов роботов трудятся на производстве садового, спортивного и хозяйственного инвентаря в Коврове во Владимирской области. Компания «Цикл» в 17 раз превысила среднероссийский уровень внедрения технологии автоматизации.

На предприятии задействованы 34 робота, некоторые из которых получили имена — Ева, Валли, Толик и Жорик. Их выбирали сами сотрудники компании путем голосования.

В «Цикле» работают шестиосевые роботы-куки, предназначенные для точных операций по сборке и обработке материалов, трехосевые — для съемки изделия со станка и установки термовплавляемой этикетки, а также автоматы-сборщики. Кроме того, на заводе имеется полностью автоматизированный склад, трудятся роботы-тележки и штабелеры.