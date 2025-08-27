Роботов Еву и Валли нашли на производстве в Коврове
Несколько видов роботов трудятся на производстве садового, спортивного и хозяйственного инвентаря в Коврове во Владимирской области. Компания «Цикл» в 17 раз превысила среднероссийский уровень внедрения технологии автоматизации.
На предприятии задействованы 34 робота, некоторые из которых получили имена — Ева, Валли, Толик и Жорик. Их выбирали сами сотрудники компании путем голосования.
В «Цикле» работают шестиосевые роботы-куки, предназначенные для точных операций по сборке и обработке материалов, трехосевые — для съемки изделия со станка и установки термовплавляемой этикетки, а также автоматы-сборщики. Кроме того, на заводе имеется полностью автоматизированный склад, трудятся роботы-тележки и штабелеры.
Роботы частично заменили ручной труд и сократили количество ошибок, позволили повысить производительность и сэкономить ресурсы.
Уровень автоматизации на предприятии достиг 2,6% роботов в пересчете на каждые 10 тысяч рабочих мест, в 17 раз превысив общий по России в 0,15%. Среднемировой показатель тоже ниже, чем у «Цикла» — 1,62%.