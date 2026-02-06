Робототехнике в России предрекли прорыв при решении двух ключевых задач

Эксперты считают, что для значительного прогресса в области промышленной робототехники в России необходимо сосредоточиться на повышении производительности в машиностроении и замене ручного труда на транспорте. Заместитель директора АО «Корпорация роботов» Евгений Дудоров в беседе с «Известиями» подчеркнул важность направлений промышленной и сервисной робототехники.

По его словам, основное применение первой — в машиностроении, где роботы могут повысить производительность на металлообрабатывающих производствах.

«Необходимо решать задачи, связанные с повышением производительности труда непосредственно на металлообрабатывающих производствах», — отметил Дудоров.

Второе направление — применение робототехники на транспорте, включая железнодорожный, где многие задачи могут быть автоматизированы.

Генеральный директор компании «Иннодрайв» Максим Гурбашков акцентировал внимание на зависимости отрасли от импорта. Он заявил, что для успешного развития робототехнических систем необходимо решить вопрос отечественных компонентов, таких как двигатели, приводы, датчики и системы связи.