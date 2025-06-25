Робота с лазером для разминирования показали на форуме «Инженеры будущего» в Тульской области

На форуме «Инженеры будущего» в Тульской области холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представил прототип нового робота-разминировщика, оснащенного мощным волоконным лазером. Устройство способно обезвреживать мины, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства без риска взрыва, написал сайт телеканала «Звезда» .

Руководитель конструкторско-технического бюро «Гранат» НИИ «Полюс» Игорь Жиган отметил, что робот предназначен для безопасной нейтрализации мин и боеприпасов путем прожигания оболочек и плавления взрывчатых веществ.

Аппарат работает на аккумуляторах и управляется оператором по радиоканалу или оптоволоконному кабелю на расстоянии до нескольких километров. Использование дистанционного управления и электрической силовой установки обеспечивает безопасность операторов и высокую производительность. Максимальная скорость робота достигает 25 километров в час, что позволяет быстро достигать заданных точек и выполнять задачи в кратчайшие сроки.

Устройство оснащено системами видеонаблюдения и навигации, включая тепловизор и камеру высокого разрешения, что улучшает эффективность работы в различных условиях окружающей среды.