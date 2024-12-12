Решение для предотвращения аварий на теплосетях внедрили в Подмосковье

На тепловых сетях Подмосковья будут заранее определять возможные ЧП и предотвращать аварии на магистральных трубопроводах в зимнее время. Решение внедрили в 42 городах Московской области.

К проекту подключили несколько сотен котельных, которые будут автоматически передавать информацию о состоянии инфраструктуры в центральную систему управления.

В случае отклонения от нормы специалисты получат оповещения на смартфоны. Это позволит максимально оперативно устранять неполадки, что облегчит жизнь более четырех миллионов жителей Подмосковья и десятков тысяч предприятий.

Проект реализован цифровой системой МТС на базе IoT совместно с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» Московской области (ГКУ МО «АРКИ»).

«Рассчитываем, что превентивные меры сделают жизнь жителей Подмосковья более комфортной, а также минимизируют риски выхода тепловой инфраструктуры из строя в критически важные холодные месяцы», — отметил руководитель направления IoT-продуктов для жилищно-коммунального хозяйства и энергетики МТС Сергей Бирюля.

По его словам, с такими датчиками теплосети существенно сократят расходы на выездной мониторинг и обращения жителей и вместе с тем повысят скорость обслуживания. Удастся снизить риск аварий, которые приводят к отключению тепла, что особенно важно холодной зимой.

«Проект станет важным шагом к цифровизации коммунального хозяйства с использованием новейших технологий», — заявил директор «АРКИ» Игорь Газарян.

Он допустил, что в дальнейшем эти усовершенствования позволят снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги благодаря более эффективному управлению ресурсами и снижению затрат на аварийные ремонты.