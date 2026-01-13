Рекордсменом по трафику в Москве в Новый год стала вышка связи на ВДНХ

Массовые гуляния в новогоднюю ночь и первый день 2026 года в Москве привели к росту пиковой нагрузки на мобильную сеть МТС в три раза. Сеть оператора справилась с наплывом пользователей: голосовая связь и передача данных работали стабильно.

По данным компании, самой «качающей» стала базовая станция на ВДНХ, которая одновременно обслуживала 7000 абонентов, что в три раза превосходит пиковые загрузки в обычные дни.

На втором месте оказалась вышка связи около Большого Москворецкого моста у популярного у москвичей и гостей столицы парка «Зарядье». В часы пик она обслуживала 3000 абонентов.

Замкнула тройку лидеров базовая станция на улице Охотный ряд, через которую участники гуляний проходили на Манежную площадь к «Городской елке». В часы максимальной нагрузки она обслуживала около 1800 абонентов.

Самыми загруженными базовыми станциями в Подмосковья стали вышки в Балашихе и Видном, которые обслуживали по тысячи абонентов в часы пик.

Технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев рассказал, что инженеры заранее подготовились к росту нагрузки на сеть, в первую очередь, в самых популярных для гуляний местах столицы и области.

«Чтобы жители и гости региона могли звонить и пользоваться интернет-сервисами прямо с праздничных мероприятий мы провели балансировку трафика за счет корректировки секторов и мощности базовых станций, а для исключения перегрузок предусмотрели оперативный перевод трафика на соседние вышки», — уточнил он.