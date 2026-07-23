Выбрать хороший и недорогой смартфон, который будет радовать скоростью и функциональностью, — задача непростая. В 2026 году на рынке представлено множество моделей с разными характеристиками и ценами. Редакция URA.RU собрала пятерку лучших смартфонов, которые стоят своих денег.

При составлении рейтинга редакция ориентировалась на три критерия: соотношение цены и производительности, актуальность характеристик для повседневных задач и реальные отзывы пользователей. Все модели из списка получили признание экспертов и покупателей, а их стоимость не превышает разумных пределов.

OnePlus 15R — король автономности с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 5 и батареей на 7400 мАч. Зарядка мощностью 80 Вт восполняет половину емкости всего за 22 минуты. Цена — от 36 000 до 60 000 рублей.

Poco F8 Pro — максимальная производительность за умеренные деньги. Оснащен Snapdragon 8 Elite — одним из самых мощных чипов 2026 года. Система охлаждения стала на 40% эффективнее, чем у предшественника. Цена — от 34 000 до 44 000 рублей.

vivo X200 FE — сбалансированный смартфон с камерой от Zeiss. Модель оснащена системой камер с сертификацией Zeiss, что гарантирует высокое качество фотографий. Цена — в районе 40 000 — 75 000 рублей.

iPhone 17 — самый доступный премиум от Apple. Получил большинство флагманских функций Pro-версий, но при этом стоит ощутимо дешевле. Цена — от 64 500 рублей.

Samsung Galaxy S25 Ultra — флагман без компромиссов по разумной цене. Несмотря на премиальный статус, его цена в России к середине 2026 года заметно снизилась. Цена — от 77 000 до 103 000 рублей (в зависимости от комплектации).