Разработчики моторных масел представили смазочные материалы для косметики

Отечественные производители косметики и парфюмерии смогут сократить объемы закупок импортных белых масел благодаря запуску производства этого сырья внутри страны. Новое отечественное сырье уже прошло все необходимые сертификационные испытания и соответствует строгим стандартам качества и безопасности. Планируется, что к концу текущего года оно займет до трети российского рынка.

«Белые масла прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок. Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость и эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное — полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТа», — прокомментировал генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Возможности и перспективы перехода косметической отрасли на отечественные компоненты обсудили участники форума «Точки внимания косметической индустрии», организованного в Москве при поддержке Минпромторга РФ.