Разработчик MWS AI Копылов спрогнозировал создание цифровых двойников человека

Ведущий разработчик MWS AI Иван Копылов заявил в беседе с РИА «Новости» , что цифровой двойник может появиться у каждого человека через несколько лет.

Эксперт пояснил, что ИИ-клон сможет выполнять рутинные задачи: согласовывать встречи, заполнять стандартные формы, напоминать коллегам о сроках и отвечать на типовые вопросы. Для создания такого клона нейросеть подключается к документам и переписке человека, после чего она учится писать в его стиле, вести простые диалоги и отвечать на вопросы.

По словам Копылова, если дать ИИ-двойнику инструкции по рабочим процессам, он сможет стать полноценным виртуальным сотрудником. Однако полностью заменить человека такая система не сможет, добавило ИА НСН.