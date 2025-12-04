Раздражение россиян от блокировки WhatsApp заметили в Госдуме

Полные или частичные блокировки мессенджеров и других средств связи не помогли в борьбе с мошенничеством. Злоумышленники продолжили связываться с россиянами через обычные звонки и даже отечественный мессенджер MAX, отметил в комментарии 360.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационной технологии и связи Александр Ющенко.

Так он оценил заявления Роскомнадзора о возможности полной блокировки мессенджера WhatsApp*.

«Полная блокировка без представленной для пользователей альтернативы — это неправильно. Передача видеофайлов и СМС через WhatsApp* не играют никакой роли. Их даже за уши нельзя притянуть к мошенническим схемам. Поэтому все эти действия избыточны», — заявил Ющенко.

Депутат добавил, что мессенджер MAX имеет перспективы для развития, но сейчас уступает по своему функционалу другим платформам.

«Полная блокировка усилит напряжение в обществе. Люди за годы привыкли использовать WhatsApp*. Это раздражение наложится на предыдущие и в какой-то момент превысит точку кипения. Это нехорошо в рамках плана по сплочению народа против внешней агрессии», — добавил Ющенко.

С идеей отказаться от полной блокировки WhatsApp* выступил бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он отметил, что, если ведомства считают, что через мессенджер рассылают экстремистские материалы, надо блокировать их, а не способ передачи.

«Мы в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры. Давайте посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», —привел слова Степашина ТАСС.

Роскомнадзор пригрозил WhatsApp* полной блокировкой при невыполнении требований законов России. В ведомстве добавили что сейчас против сервиса действуют отдельные меры.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.