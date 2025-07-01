Распределительный центр на 86 тысяч квадратных метров открыли в Подмосковье
Распределительный центр открылся в Подмосковье. Его площадь — 86 тысяч квадратных метров, отгружать будут более 1,2 тысячи тонн товаров в сутки, а отправлять — на 41 региональный склад по всей стране.
«С одной стороны, РЦ в Подольске — это очередной проект нашей большой программы по созданию новых логистических мощностей и модернизации имеющихся, с другой — уникальный проект по своей площади, по технологиям, которые реализованы», — отметил генеральный директор компании «Магнит» Евгений Случевский.
Уровень автоматизации объекта превышает 30%, при этом приоритет отдали отечественным разработкам. Например, чтобы переместить коробки с товарами с конвейера на отгрузочные паллеты, применяется специальная роботизированная рука. Новый хаб станет полноценным полигоном для передовых технологий.
«Наша задача — максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии открытия.
Открытие распределительного центра позволило создать до двух тысяч рабочих мест. Продукцию в него будут отгружать более 1,1 тысячи поставщиков, из которых 430 — местные производители.
Общий объем инвестиций в проект составил более 10 миллиардов рублей, а всего в развитие логистики в Подмосковье компания до следующего года планирует вложить еще 30.