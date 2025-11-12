Ракету-носитель в рамках проекта «Байтерек» впервые запустят до конца года

До конца года в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» планируют осуществить первый запуск ракеты-носителя. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам прошедших переговоров с главой республики Касымом-Жомартом Токаевым.

«Рассчитываю, что первый запуск с Байтерека состоится до конца текущего года», — сказал он.

Президент добавил, что совместный проект подразумевает строительство нового военно-космического комплекса для запуска ракетоносителя «Союз-5».

Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября. Переговоры Путина и Токаева состоялись в среду. Лидеры сначала встретились в узком составе, а затем продолжили диалог в расширенном формате — к ним присоединились делегации обеих стран.