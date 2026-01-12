«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир второе сообщение за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», выдала в эфир второе зашифрованное сообщение за понедельник, 12 января. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи», отслеживающие вещание.

В 19:23 по московскому времени в эфире прозвучало слово «кортодонг». Новая шифровка появилась ровно через девять часов после первого прозвучавшего 12 января слова «нутошато».

В конце декабря 2025 года в работе «Радиостанции Судного дня» начались сбои. Сначала в эфир через помехи прорвались звуки музыки из балета «Лебединое озеро», а также песни

«Лето и арбалеты» Акима Апачева, «Свинорез» коллектива Sintezis Oculto и композиция It Was Love Франка Дюваля.

Авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи» объяснили внезапные звуки музыки «сменой маркера радиостанции». Но после они отредактировали сообщение, написав, что «ничего не произошло», а через некоторое время снесли весь пост.