Проводной интернет перестал работать в некоторых регионах России

Крупные сбои проводного интернета наблюдались у абонентов «Ростелекома» в нескольких регионах России. Об этом свидетельствуют данные платформ Downdetector и Сбой.рф .

Согласно Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (34%), Ивановской (19%) и Владимирской (13%) областей. Платформа Сбой.рф зафиксировала основные проблемы у пользователей в Москве (45%), Ярославской области (13%) и Санкт-Петербурге (9%).

Официальных комментариев от пресс-службы «Ростелекома» на момент публикации не поступало. Компания заранее не сообщала о каких-либо работах, способных привести к перебоям связи.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий операторов отключать связь в России по запросу ФСБ. В случае принятия документа, оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств.