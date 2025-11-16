Проводной интернет перестал работать в некоторых регионах России
Массовые сбои проводного интернета «Ростелеком» произошли в некоторых регионах
Крупные сбои проводного интернета наблюдались у абонентов «Ростелекома» в нескольких регионах России. Об этом свидетельствуют данные платформ Downdetector и Сбой.рф.
Согласно Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (34%), Ивановской (19%) и Владимирской (13%) областей. Платформа Сбой.рф зафиксировала основные проблемы у пользователей в Москве (45%), Ярославской области (13%) и Санкт-Петербурге (9%).
Официальных комментариев от пресс-службы «Ростелекома» на момент публикации не поступало. Компания заранее не сообщала о каких-либо работах, способных привести к перебоям связи.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий операторов отключать связь в России по запросу ФСБ. В случае принятия документа, оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств.