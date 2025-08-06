Провайдеры домашнего интернета сохранили позиции в рейтинге скоростей

Агентство TelecomDaily подвело итоги открытых замеров скорости интернет-соединения в домашних сетях ШПД-провайдеров Москвы в первом полугодии 2025 года. Как и год назад, первое место в рейтинге заняла компания МТС, следом идут «Ростелеком», «МегаФон», «Билайн» и «ЭР-Телеком».
В замерах участвовали провайдеры, доля которых на столичном рынке по числу пользователей составляет не менее 5%. Рассматривались средняя и максимальная скорости на скачивание данных к абоненту и на выгрузку данных в сеть — в общей сложности четыре показателя, за каждый из которых присуждали баллы от одного до пяти. Также по каждому параметру была подсчитана средняя для всех сетей скорость.
Средний показатель загрузки данных в 120 Мбит/с превысил только МТС со скоростью 186,6 Мбит/с. Все операторы показали рост по максимальной скорости загрузки. Обобщенно она выросла до 700 Мбит/с против 435 Мбит/с в прошлом году.
Всего с начала года аналитики провели более 400 тысяч замеров с помощью собственного приложения «Мегабитус».
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