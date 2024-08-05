Промышленный экспорт из Москвы в Белоруссию за 2023 год вырос на 7%

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленный экспорт из Москвы в Белоруссию за 2023 год вырос на 7%, а всего на город приходится до четверти несырьевого неэнергетического экспорта в страну. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В рамках бизнес-миссии, которую организовал центр „Моспром“, московские производители провели более 140 встреч с контрагентами из Республики Беларусь», — заявил он.

Чаще всего в Москве закупают косметику, стройматериалы, продукты питания, а также радиоэлектронику и электрораспределительную аппаратуру.

«На товары отраслей промышленности приходится 87% совокупного несырьевого неэнергетического экспорта города Москвы в Беларусь по результатам 2023 года», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, особенно белорусские предприятия заинтересовали зарядные и паяльные станции, нефтехимическое оборудование, медицинские изделия и профессиональная косметика.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Например, паяльные станции компании «М2Крафт» захотел купить технопарк «Коралл» в Гомеле, чтобы организовать детский «Иннопарк» и популяризировать робототехнику и радиоэлектронику. Стороны ведут переговоры о сроках поставки.

А столичный «Мелькомбинат № 3» провел переговоры о поставках муки для двух крупнейших в Белоруссии франшиз пиццерий. Из-за особенностей климата местное зерно уступает в качестве. Заинтересовавший их вид муки могут поставить до конца года.

Московские производители несырьевой неэнергетической продукции с 2022 года сумели переориентировать экспортные потоки, в том числе за счет поддержки центра «Моспром».

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