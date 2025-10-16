Производство современных присадок для автомобильных масел запустили в Омске

Производство российских сульфонатных присадок для синтетических моторных масел началось на Омском заводе смазочных материалов. В их основе лежит полностью отечественное сырье, а разработали технологию ведущие ученые. Об этом сообщила компания на Российской энергетической неделе.

Присадки обеспечивают эффективную работу смазочных материалов. Они нейтрализуют продукты окисления масла и топлива, благодаря чему в двигателях не образуется отложений и нагаров. Это позволяет значительно продлить работу силовых агрегатов.

«Мы ответственно подходим к выполнению нашей стратегической задачи по обеспечению внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными маслами», — подчеркнул гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Ранее в Омске ввели в эксплуатацию уникальный для России комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП). Это позволило компании запустить отечественное производство базовых масел.