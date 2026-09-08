Профессор Шамин посоветовал не заряжать смартфон под одеялом

Смартфон можно оставлять на зарядке ночью, однако его нельзя класть под подушку или одеяло: нагрев в сочетании с полным зарядом ускоряет износ аккумулятора, рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин, сообщает RT .

Современный смартфон нельзя перезарядить в обычном смысле: после достижения предельного уровня контроллер ограничивает или прекращает подачу тока. Однако длительное нахождение батареи на уровне, близком к 100%, может ускорить ее деградацию.

Шамин пояснил, что при высоком заряде в литийионных элементах активнее идут побочные химические процессы. Нагрев дополнительно ускоряет старение батареи, поэтому особенно неблагоприятно сочетание высокой температуры и полного заряда.

Если телефон при зарядке необычно сильно нагревается, необходимо проверить зарядный адаптер, кабель, состояние аккумулятора, нагрузку на устройство и охлаждение. Исправный смартфон с качественным зарядным устройством обычно безопасно оставлять подключенным к сети на ночь.

Для снижения износа батареи эксперт рекомендовал использовать оптимизированную зарядку. Некоторые устройства удерживают заряд около 80%, а затем завершают процесс перед предполагаемым использованием телефона. В отдельных моделях можно установить лимит заряда в 80 или 85%.