Профессор Юрасов рассказал, что в России активно ведется разработка первой отечественной установки литографии

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал журналистам о перспективах наноиндустрии в России. Его слова передал RT .

Как заметил эксперт, наноиндустрия открывает большой спектр возможностей во многих отраслях промышленности и народного хозяйства. Она позволяет уменьшить размер используемых устройств и при этом повысить эффективность их работы. Сейчас в стране активно ведется разработка первой отечественной установки литографии для производства микроэлектроники.

«7 нм — маркетинговое название технологии для производства микросхем, которое появилось в 2009 году и указывает на новые поколения технологических процессов», — рассказал Юрасов.

Появление литографии для производства микроэлектроники будет способствовать реализации полного импортозамещения в этой области, пояснил профессор.