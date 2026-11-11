Профессор Юрасов объяснил причины нагрева смартфона в режиме ожидания

Смартфон может нагреваться из-за фоновых процессов, которые продолжают работать даже при выключенном экране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По его словам, устройство может обновлять приложения, синхронизировать данные, обрабатывать фотографии или создавать резервные копии при выключенном экране. Чем выше вычислительная нагрузка, тем больше энергии потребляют микросхемы и тем интенсивнее выделяется тепло. Такое часто наблюдается после обновления операционной системы или переноса данных, но обычно фоновые процессы со временем завершаются, пишет сайт TheRussianNews.ru.

На нагрев влияет и качество мобильной связи: при слабом сигнале устройство увеличивает мощность передатчика. Если телефон лежит под подушкой, на солнце или в плотном чехле, отвод тепла затруднен. Если смартфон остается горячим без активного использования, быстро разряжается и не остывает после перезагрузки, необходимо проверить аккумулятор на наличие внутренних токов утечки. При необъяснимом нагреве эксперт посоветовал проверить статистику расхода заряда, перезагрузить устройство и ограничить фоновую активность. Если корпус сильно нагрелся, следует прекратить использование, снять чехол и дать остыть.