Проекты технологического лидерства представили Путину на «Форуме будущих технологий»

пресс-служба Газпромбанка
Фото: пресс-служба Газпромбанка

«Форум будущих технологий» прошел в Москве. На нем представили новейшие разработки в области химии, энергетики и медицины.

В работе форума принял участие и президент Владимир Путин. Ему продемонстрировали проекты, которые могут обеспечить технологическое лидерство России, например бионические протезы с высокочувствительными сенсорами на основе квантовых материалов и электроды для стимуляции нервной системы.

«Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы частью стратегии это делаем, рассчитываем на вашу поддержку», — рассказал главе государства зампредседателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

пресс-служба Газпромбанка
Фото: пресс-служба Газпромбанка
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пресс-служба Газпромбанка
Фото: пресс-служба Газпромбанка
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пресс-служба Газпромбанка
Фото: пресс-служба Газпромбанка
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пресс-служба Газпромбанка
Фото: пресс-служба Газпромбанка
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Банк инвестирует в подобные проекты и выстраивает единую технологическую цепочку из набора отдельных разработок. По мнению Зауэрса, государству, науке и бизнесу необходимо объединиться для создания готовых технологических решений.

Часть продукции, показанной президенту, уже готовят к серийному производству. Полностью же все устройства планируют отработать к 2028 году.

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