Проекты развития нефтеперерабатывающей отрасли представили в Петербурге

Восьмая Научно-техническая конференция прошла в Санкт-Петербурге, объединив более 120 специалистов нефтяной отрасли и студентов ведущих вузов страны. На мероприятии представили свыше 80 проектов — от расширения продуктовой линейки и повышения эффективности производства до улучшения маркетинга и логистики.

Гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал, что за годы проведения конференции удалось воплотить в жизнь десятки проектов, показавших свою эффективность.

«Для нас действительно важно, чтобы каждый мог самореализоваться, заявить даже о самых смелых и новаторских идеях», — подчеркнул он.

Конференция проходит ежегодно и входит в стратегию компании по развитию потенциала сотрудников. В ее рамках также проходят такие масштабные мероприятия, как «Ярмарка успешных практик», «Лучший по профессии» и другие конкурсы профессионального мастерства.