Проект об истории и развитии смазочных материалов опубликовали в Сети

Мультимедийный проект «История смазочных материалов» представили в интернете. Он рассчитан как на детей, так и на взрослых, и расскажет о том, как люди боролись с силой трения, изобрели первое моторное масло, а также о самых современных технологиях в этой сфере.

Это уже не первый просветительский проект подобного рода. Ранее появились интерактивные порталы о синтетических моторных маслах и современном разнообразии смазочных материалов.

Гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец заметил, что такие материалы позволят воспитать специалистов, с раннего возраста знакомых с миром высоких технологий.

«Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры», — подчеркнул он.

Доктор технических наук Илья Буяновский заявил, что рассказ о сложных технологиях в доступной форме позволит простимулировать интерес к профессии и внести весомый вклад в профориентацию подрастающего поколения.

Проект решает одновременно социальные, образовательные и технологические задачи. Даже если не все его пользователи свяжут жизнь с этой сферой, он сможет помочь воспитать общество с высоким уровнем технической грамотности.