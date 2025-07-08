Продюсер Алексеев указал на возможность посещать концерты в виртуальной реальности в ближайшем будущем

Продюсер и эксперт проекта «ТопБЛОГ» Владимир Алексеев, рассуждая о будущем технологий виртуальной реальности (VR) в беседе с ИА НСН , подчеркнул их неизбежное широкое распространение в ближайшие годы. Уже в 2026 году, по его оценкам, ожидается выпуск около 50 миллионов шлемов виртуальной реальности, что сделает технологию доступной большему числу пользователей.

Используя VR-технологии, зрители получат возможность посещать концерты и мероприятия, находясь физически далеко от места проведения. Привычные схемы присутствия на публичных событиях радикально изменятся: зрители смогут увидеть выступление любимых артистов в режиме полного погружения, буквально ощущая себя на сцене или в зрительном зале.

Алексеев поделился опытом, полученным во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, где он испытал на себе технологию виртуальной трансляции концертов. Технология, по его словам, способна качественно трансформировать восприятие живого выступления, создавая ощущение полноценного присутствия на мероприятии.