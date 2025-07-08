Продюсер Алексеев указал на возможность посещать концерты в виртуальной реальности в ближайшем будущем

Продюсер и эксперт проекта «ТопБЛОГ» Владимир Алексеев, рассуждая о будущем технологий виртуальной реальности (VR) в беседе с ИА НСН, подчеркнул их неизбежное широкое распространение в ближайшие годы. Уже в 2026 году, по его оценкам, ожидается выпуск около 50 миллионов шлемов виртуальной реальности, что сделает технологию доступной большему числу пользователей.

Используя VR-технологии, зрители получат возможность посещать концерты и мероприятия, находясь физически далеко от места проведения. Привычные схемы присутствия на публичных событиях радикально изменятся: зрители смогут увидеть выступление любимых артистов в режиме полного погружения, буквально ощущая себя на сцене или в зрительном зале.

Алексеев поделился опытом, полученным во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, где он испытал на себе технологию виртуальной трансляции концертов. Технология, по его словам, способна качественно трансформировать восприятие живого выступления, создавая ощущение полноценного присутствия на мероприятии.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте