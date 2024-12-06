Проблемы в отрасли горюче-смазочных материалов обсудили в Общественной палате

Совещание по проблемам отрасли горюче-смазочных материалов провели в Общественной палате при участии промышленников и представителей госструктур. Главной темой стало обеспечение технологического суверенитета.

«Главная цель нашего мероприятия — это усиление суверенитета в вопросах ГСМ. Есть общий стереотип, что Россия — это все-таки государство, которое в значительной степени представлено в сфере топливно-энергетической, но большой вопрос, насколько мы действительно суверенны», — заявил член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Решение о маркировке конечному потребителю предоставит, в первую очередь, уверенность в качестве продукции, которую он покупает за те или иные свои деньги», — заявил основатель завода по производству смазочных материалов «НТК Нордойл» Константин Лютиков.

Он добавил, что нечестные продавцы в таком случае просто уйдут с рынка, и это благотворно скажется в том числе на российской экономике.

Всего в России производят сотни наименований сертифицированной и адаптированной продукции. За последние два года производство автомобильных масел сделало большой шаг вперед. Производители инвестируют в новые технологии и совершенствуют рецептуры. А предстоящий возврат использования метилового спирта в незамерзайку позволит сделать продукт более дешевым и качественным.