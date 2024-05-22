Приложение Тинькофф Банка на несколько часов вернули в App Store

В магазине софта App Store вновь появилось приложение Тинькофф Банка. Оповещение об этом опубликовали в ранее установленном банкинге.

«Скачайте новое приложение „Т-Старт“, чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно», — сообщили владельцы приложения.

В приложении уточнили, что его разместили в App Store всего на несколько часов. Интерфейс в «Т-Старт» аналогичный. Старое приложение после авторизации в новом продолжило работать в обычном режиме.

Банкинг удалили из App Store в марте прошлого года из-за того, что кредитная организация попала под санкции Евросоюза. В феврале 2024 года Тинькофф Банк заявил, что в каталоге разместили три поддельных приложения. В их названиях фигурировал банк, а в оформлении — его символика. Настоящий мобильный банкинг для iOS публиковали в октябре 2023 года, но вскоре удалили.