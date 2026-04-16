Прием заявок на третий сезон «Битвы роботов» продлили до 27 апреля

По многочисленным просьбам организаторы третьего сезона Битвы роботов продлили прием заявок и расширили возрастной диапазон участников. Теперь соревноваться можно с восьми лет, а заявиться — до 27 апреля включительно.

«Это было непростое решение, но мы всегда встанем на сторону будущих инженеров. А для тех, кто в процессе проектирования роботов пропустил сроки, это волшебный шанс успеть», — рассказала директор АНО «Инженеры и роботы» Наталья Егорова.

Подать заявку можно через «Госуслуги». В команду входят от одного до пяти разработчиков, а габариты и масса роботов строго ограничены. Их оснащают молотами, пилами или огнеметами, соревнуются между собой они на специальном закрытом ринге, а победителя определяют судьи.

Регламент предусматривает два зачета: для обычных роботов (до 110 килограммов) и компактных (до 1,5). В битве мини-роботов участвуют только несовершеннолетние.

Чемпионат проходит ежегодно. Организаторами также выступают Минцифры, VK и «ИКС Холдинг».