Преподаватель Шутов посоветовал использовать функцию второго пространства для защиты смартфона

Чтобы защитить свои данные на смартфоне, к которому есть доступ у нескольких человек, можно использовать функцию второго пространства. Она доступна только на устройствах с операционной системой Android, передала «Вечерняя Москва».

Как рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, второе пространство представляет собой рабочий стол. Там можно разделить папки на личные и рабочие. Однако в этом случае важно установить пароль, иначе все манипуляции будут лишены смысла.

Шутов добавил, что установить второе пространство можно через настройки, выбрав там радел «Особые возможности».