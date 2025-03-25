Преподаватель Нам: в некоторых задачах российские нейросети лучше зарубежных

По ее словам, некоторые из новых версий стали более эффективны в текстовых и аналитических задачах. В частности, одна из российских моделей демонстрирует высокую точность в классификации информации (70%) и выделении информации (71%). Это превосходит результаты международных аналогов, таких как GPT-4o.

«Помимо этого, нейросети начали лучше справляться с задачами по программированию: тестовые задачи на написание и функциональность кода выполняются успешно в большинстве случаев», — заявил эксперт.

Главное преимущество российских решений — адаптация под задачи на русском языке и учет локальной специфики, добавила Нам. Но все же есть ограничения: нейросети способны пропускать важные детали при работе с большими объемами информации.