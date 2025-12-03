Премьера фильма «Земля, я с тобой» состоялась в Москве

Премьера фильма «Земля, я с тобой» прошла в музее «Атом» на ВДНХ. Мероприятие объединило представителей разных сфер в открытом разговоре о роли атомных технологий в сохранении планеты.

Фильм построен как спор между замглавы Департамента коммуникаций Росатома Константином Рудером, выступающим за современные технологии, и певицей и блогером Ариной Даниловой, настроенной к ним скептически. Чтобы найти ответы на вопросы, они вместе со съемочной группой отправились в путешествие по уникальным локациям в России и за рубежом.

Среди локаций, увиденных участниками фильма, — стройплощадка АЭС «Аккую» в Турции, плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» в Певеке, Белоярская АЭС в Свердловской области и город энергетиков Green City в Бангладеш.