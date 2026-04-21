Премьера фильма «Битва профессионалов» прошла в Москве

Премьера документального фильма «Битва профессионалов» состоялась в Москве. На экране перед зрителями развернулась настоящая производственная драма, в которой герои доказывают: быть лучшим — значит постоянно расти.

Работа над фильмом шла год. В его основу лег отраслевой конкурс «Лучший по профессии», проходивший по всей стране, в том числе на учебном полигоне Московского нефтеперерабатывающего завода.

«Хотелось показать не то, что люди живут так, как большинство из нас, и просто ходят на работу, а их накал, внутреннюю энергию», — рассказала генеральный продюсер проекта Ольга Воронянская.

По словам создателей, картина будет полезна не только тем, кто уже выбрал профессию, но и тем, кто только выбирает. Каждый год на предприятии проходят стажировку и практику сотни студентов. Лучшие из них получают предложения о трудоустройстве сразу после выпуска.

«У нас более 100 профессий и должностей, на которые мы ждем выпускников и молодых специалистов», — рассказала заместитель генерального директора завода по работе с персоналом Анастасия Фишер.

Фильм наглядно показывает: современное производство — это реальные возможности для роста, а рабочие профессии — осознанный выбор тех, кто хочет видеть результат своего труда.