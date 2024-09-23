Премьер Мишустин поддержит развитие отечественных высоких технологий на форуме «Микроэлектроника-2024»

Премьер-министр Михаил Мишустин предпримет усилия для ускорения разработки российских технически сложных устройств, в том числе аналогов популярных зарубежных смартфонов. На юбилейном форуме «Микроэлектроника», который проходит с 23 по 28 сентября в Сочи, глава правительства планирует ознакомиться с последними достижениями отечественных разработчиков, сообщил URA.RU .

Мишустин уже подчеркивал, что России стоит заимствовать опыт Китая в сфере электроники. Однако пока не удается создать отечественный смартфон, хотя внимание властей и ускоряет этот процесс. Форум, который отпразднует свое десятилетие в 2024 году, соберет представителей бизнеса, политиков, производителей и поставщиков компонентной базы, в частности, и для обсуждения этих вопросов.

Ожидается участие более трех тысяч человек, а также 850 компаний, представивших свои разработки. У посетителей будет возможность увидеть свыше 100 экспозиций.