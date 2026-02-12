Представители компании «Уралкалий» поделились опытом экологичного бизнеса

Компания «Уралкалий» успешно интегрировала принципы «зеленой» экономики в свои производственные процессы, снижая вред для окружающей среды без ущерба для экономического роста. О реализации экологических инициатив рассказал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский на X Пермском экономическом конгрессе, написало URA.RU .

Калинский подчеркнул: «Интеграция зеленой экономики в деятельность „Уралкалия“ способствовала снижению негативного воздействия на окружающую среду в условиях сохранения экономического роста и социального благополучия жителей территории присутствия». Он акцентировал внимание на интеграции экологических практик в стратегию бизнеса и систему управления предприятием.

Пермский экономический конгресс «Общественный капитал бизнеса: драйвер развития регионов» проходит 12–13 февраля на базе Пермского университета (ПГНИУ). В мероприятии участвуют представители федеральных и краевых органов власти, профильных министерств, ведущих вузов Москвы, Екатеринбурга и Перми, а также отраслевые эксперты. По итогам обсуждений будут подготовлены предложения по повышению роли бизнеса в устойчивом развитии Прикамья, усилению взаимодействия власти, науки и промышленности.