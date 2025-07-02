Представитель «Синергии» Пименов не удивился объявлению Rockstar о переводе GTA VI на русский язык

Rockstar объявила о поиске специалиста по локализации для работы над маркетинговой кампанией на русском языке перед релизом GTA VI. В течение года этот специалист будет отвечать за качество перевода материалов и сотрудничать с командой разработчиков. По словам директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаила Пименова, это закономерный шаг для компании, стремящейся максимизировать прибыль, написало ИА НСН .

Пименов подчеркнул: «Я уверен, что GTA VI будет локализована, потому что русский язык является одним из самых распространенных в мире. Он входит в топ на платформах вроде Steam и стриминговых сервисах. Кроме того, проект обещает быть масштабным, и чем больше возможностей для привлечения аудитории по всему миру, тем больше будет охват и, следовательно, возрастут продажи».

Серия игр Grand Theft Auto (GTA) относится к жанру приключенческих экшенов. Начиная с Grand Theft Auto III, игры этой серии получили высокие оценки от критиков и стали одними из самых продаваемых в истории. Эта медиафраншиза занимает одно из лидирующих мест среди самых успешных в индустрии компьютерных игр.