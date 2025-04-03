Посещаемость столичных парков выросла на 10% из-за ранней весны

Ранняя весна — повод проводить больше времени на свежем воздухе. В марте жители и гости Москвы посещали парки на 10% активнее, чем за аналогичный период годом ранее, при этом самыми популярными днями, помимо выходных, оказались вторник и пятница

Топ-3 наиболее востребованных парков города не изменился — это ВДНХ, парк Горького и музей-заповедник «Коломенское». В топ-5 в этом году также вошли Парк Победы на Поклонной горе и «Зарядье». Выросший к ним интерес может быть связан как с проведением в этих локациях множества развлекательных мероприятий, так и с общим ростом туристической активности в столице. Наиболее частые посетители — горожане от 36 до 45 лет и от 46 до 65, отмечают аналитики МегаФона, изучившие обезличенный трафик в крупнейших парках Москвы.

Для большего комфорта любителей прогулок на свежем воздухе специалисты оператора модернизировали в парках телеком-инфраструктуру. Новое оборудование поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MIMO 2×2 и VoLTE, которая позволяет одновременно с одного устройства говорить по телефону и пользоваться интернетом. Благодаря обновлениям средняя скорость мобильного интернета выросла до 60 Мбит/с, а работа сети стабильна даже в часы пиковой нагрузки.

«Мы отслеживаем нагрузку на сеть в локациях, которые становятся местами притяжения для горожан: на какие дни и часы приходятся наибольшие объемы трафика, как он мигрирует. Эти данные позволяют нам оперативно реагировать и совершенствовать телеком-оборудование в точках наибольшей активности», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры оператора в Московском регионе Андрей Абрамов.