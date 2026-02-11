Популярные тарифы российских мобильных операторов объединили на одной платформе

Платформа «Маркетплейс тарифов», созданная МегаФоном, заработала в интернете. На ней пользователи могут сравнить условия самых популярных предложений от разных мобильных операторов и подключить наиболее подходящий тариф.

«Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ретейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас», — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Пока на площадке представлены 19 самых востребованных тарифов, но предложение будут расширять. Кроме того, каждый тариф усилен дополнительными услугами оператора. Это могут быть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн‑кинотеатру, а также создание «МегаСемьи».

Услуга доступна как новым, так и действующим клиентам компании.