Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора

Пользователи из 28 городов зафиксировали сбои в работе сайта Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404 .

Чаще всего о проблемах сообщают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Карелии и Липецкой области. За час поступило 104 жалобы, за сутки — 154. По оценкам сервиса, неполадки могли заметить около 10 тысяч человек.

При этом у редактора 360.ru сайт открылся штатно и без замедлений.

Накануне Роскомнадзор отказался комментировать информацию РБК, что доступ к мессенджеру Telegram якобы ограничат в первых числах апреля. Телеканал со ссылкой на источники сообщил, что через мессенджер все чаще стали вербовать несовершеннолетних на преступления.