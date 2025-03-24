Политолог Клинцевич: антропоморфные роботы сокращают расходы на заработную плату

Военный политолог Андрей Клинцевич в эфире радио Sputnik объяснил стремительное развитие антропоморфных роботов.

По его словам, автоматизация позволяет сократить расходы на заработную плату, что является важной статьей затрат для многих предприятий.

Эксперт также отметил, что потери человеческих жизней обходятся государству дорого, в то время как антропоморфные роботы, превосходящие человека по гибкости и функциональности, стоят значительно дешевле — около 20 тысяч долларов. Это сокращение расходов в 10 раз, плюс возможность повторного ввода роботов в эксплуатацию после ремонта делает их экономически выгодным выбором.

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