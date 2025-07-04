Показ ночного запуска корабля «Прогресс МС-31» запустили на медиаэкранах России

Трансляцию запуска грузового корабля «Прогресс МС-31» с космодрома Байконур запустили на медиэкранах по всей России в пятницу, 4 июля. Показ продлится ближайшие три дня.

Запуск прошел в 22:32 в минувшую среду, 3 июля. После выхода на заданную орбиту челнок отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», раскрыл антенны и панели солнечных батарей и направился к Международной космической станции.

Там его встретят космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, участвующие в 73-й длительной экспедиции.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что стыковка «Прогресса МС-31» с российским модулем «Поиск» произойдет 6 июля в 00:28.

«Для нас важно рассказывать о космических миссиях, чтобы жители страны, наше молодое поколение, гордились достижениями космической отрасли. Запуск „Прогресса МС-31“ на МКС увидят 3,5 миллиона человек», — заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Корабль «Прогресс МС-31» доставит на Международную космическую станцию более двух тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки, питьевую воду для космонавтов и азот для пополнения атмосферы станции. Кроме того, российский экипаж получит необходимое оборудование для проведения научных экспериментов.

Доставившую на орбиту челнок ракету-носитель «Союз-2.1а» украсили изображением, посвященным 50-летию советско-американской миссии «Союз-Аполлон». В 1975 году стыковка космических кораблей двух стран стала прообразом будущей Международной космической станции.