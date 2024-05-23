Появился новый способ воровства аккаунтов на госуслугах

Мошенники начали использовать старые SIM-карты для доступа к чужим аккаунтам на госуслугах. Угнанные страницы злоумышленники выставляют на продажу в даркнете.

По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, за последние месяцы известно более 10 случаев, в которых мошенники получали доступ к госуслугам через мобильные номера, поступившие в повторную продажу.

«Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе госуслуги, крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете», — объяснили эксперты сервиса «Известиям».

По данным аналитиков, около 60% SIM-карт, поступающих в продажу, уже использовались ранее. Они посоветовали пользователям не менять часто номера телефонов, а также установить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Ранее эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал 360.ru, что злоумышленники могут использовать доступ к украденному аккаунту на госуслугах для оформления кредитов.