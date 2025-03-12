Подмосковные промышленники локализовали в России производство белых масел
Длительное время на российском рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла, поскольку выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Но, сообщает генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, произошла локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске.
Белые масла — это специализированные продукты, которые отличаются высокой степенью очистки, не имеют цвета и запаха, обладают химической и биологической нейтральностью.
Они широко применяются в фармацевтике, пищевой и текстильной промышленности, медицине, а также в производстве косметики и парфюмерии.
Производство ведется по технологии «Газпром нефти» на Омском заводе смазочных материалов.
В ходе многоступенчатой очистки сырье освобождается от примесей и смолистых соединений.
Финальная стадия включает полное удаление ароматических углеводородов, что гарантирует биологическую безопасность продукции.
Локализация полного цикла выпуска внутри страны — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики, добавил Анатолий Скоромец.