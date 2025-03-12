Подмосковные промышленники локализовали в России производство белых масел

Длительное время на российском рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла, поскольку выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Но, сообщает генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, произошла локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске.

Белые масла — это специализированные продукты, которые отличаются высокой степенью очистки, не имеют цвета и запаха, обладают химической и биологической нейтральностью.

Они широко применяются в фармацевтике, пищевой и текстильной промышленности, медицине, а также в производстве косметики и парфюмерии.

Производство ведется по технологии «Газпром нефти» на Омском заводе смазочных материалов.

В ходе многоступенчатой очистки сырье освобождается от примесей и смолистых соединений.

Финальная стадия включает полное удаление ароматических углеводородов, что гарантирует биологическую безопасность продукции.

Локализация полного цикла выпуска внутри страны — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики, добавил Анатолий Скоромец.