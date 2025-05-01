Платформа Skype прекратит работать с 5 мая

Платформа для онлайн-звонков Skype прекратит свою работу с 5 мая этого года. Об этом сообщили представители корпорации Microsoft на официальном сайте , рекомендовав при этом пользователям перейти на бесплатную версию сервиса Teams.

Все текущие пользователи Skype автоматически получат учетные записи в Teams с сохранением прежних паролей. Система обеспечит перенос существующих контактов и истории переписки. Для отказавшихся от перехода предусмотрена возможность выгрузки нужных данных в виде файлов.

Отдельные функции бизнес-версии Skype все еще останутся доступными, однако оформление новых платных подписок будет прекращено.

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