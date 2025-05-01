Платформа Skype прекратит работать с 5 мая

Платформа для онлайн-звонков Skype прекратит свою работу с 5 мая этого года. Об этом сообщили представители корпорации Microsoft на официальном сайте, рекомендовав при этом пользователям перейти на бесплатную версию сервиса Teams.
Все текущие пользователи Skype автоматически получат учетные записи в Teams с сохранением прежних паролей. Система обеспечит перенос существующих контактов и истории переписки. Для отказавшихся от перехода предусмотрена возможность выгрузки нужных данных в виде файлов.
Отдельные функции бизнес-версии Skype все еще останутся доступными, однако оформление новых платных подписок будет прекращено.
Ранее RT предупредил о лазейке в десктопной версии WhatsApp*, которая позволяет мошенникам атаковать россиян. Злоумышленник может отправить через мессенджер вредоносное программное обеспечение как безопасный документ или картинку.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей WhatsApp, Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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